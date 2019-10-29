Что произошло в Петербурге 17 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 17 ноября.

Что произошло в Петербурге в среду, 17 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На Бутлерова под колеса ВАЗ попала пятиклассница.

ДТП случилось у дома №8, в зоне регулируемого пешеходного перехода. Девочка перебегала дорогу на красный сигнал, когда на нее наехала машина. Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемому в убийстве и расчленении отца петербуржцу предъявили обвинение.

По версии следствия, 35-летний мужчина убил отца в ходе ссоры в квартире на Новосмоленской набережной. Сначала подозреваемый выстрелил в голову пенсионера из охотничьего ружья, затем расчленил тело электролобзиком, разложил останки в хозяйственные сумки и выбросил их в Смоленку. Фрагменты тела обнаружил сотрудник строительной компании во время работ по укреплению набережной. Задержанный сознался в содеянном, решается вопрос о заключении его под стражу.

Смольный запустил для водителей чат-бот по платной парковке.

Для этого нужно запустить @SPBParkingBot в "Телеграм". Чат-бот может помочь узнать о действующих тарифах, способах оплаты парковки, льготных парковочных разрешениях, штрафах, показать карту с зоной платной парковки и ее номер.

БЦ "Сенатор" в Петербурге навестили силовики.

Утром в среду правоохранители искали "очередного жулика", предположил наш источник. Достоверной информации о причинах визита ФСБ в бизнес-центр пока не появлялось, администрация БЦ тоже не знает деталей.

Из Тихвинской больницы угнали мобильный пункт вакцинации.

Глава областного комздрава назвал ситуацию вопиющей. Внутри машины осталась вакцина, об угоне уже сообщили в полицию. Отмечается, что инцидент не отразился на пациентах.

В Петербурге полиция прикрыла сеть наркоторговцев.

В квартире в поселке Песочный обнаружили наркотеплицу с каннабисом, а в семи районах Петербурга – 315 тайников-закладок. В ходе полицейского рейда задержали десятерых участников банды, которая продавала наркотики с помощью мессенджеров и принимала оплату криптовалютой. У подозреваемых изъяли более 2 килограммов гашиша и 1,5 килограммов марихуаны.

В 2023 году между Петербургом и "Островом фортов" запустят скоростные пассажирские катамараны.

Катамараны построят на территории "Средне-Невского судостроительного завода" в Петербурге. Одно судно сможет перевезти более 150 пассажиров и будет адаптировано для маломобильных граждан, кроме того, на борту смогут оказывать услуги питания. Первые два катамарана запустят в 2023 году, еще по два судна введут в течение двух последующих лет.

Коллаж: Piter.TV

Видео: пресс-служба СК; пресс-служба ГУ МВД

Фото: Админка Ленобласти / Телеграм