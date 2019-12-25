Что произошло в Петербурге 15 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 15 ноября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 15 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

С 15 ноября QR-коды в Петербурге начнут требовать в фитнес-центрах и ЗАГСах.

Код вакцинированного или переболевшего или же справку о медотводе будут спрашивать на входе в спортивные центры, бассейны, ЗАГСы, развлекательные заведения (цирки, кино, музеи и т.д.). С 1 декабря под аналогичную меру попадут ТЦ, розничные магазины, заведения общепита, кроме тех, что расположены на территории вокзалов и аэропортов.

В ДТП на петербургской дамбе пострадали три человека.

Авария случилась накануне поздним вечером: дорогу не поделили фура и легковушки "Хендай" и "Форд". Пострадали три человека, в том числе девятилетний ребенок. Взрослые отказались от помощи, а школьника госпитализировали.

Суд заключил под стражу на 2 месяца Алексея Барабанщикова.

Экс-главу Управления социального питания Петербурга обвиняют в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Барабанщиков отрицал свою вину и просил домашний арест, однако суд постановил оставить мужчину под стражей. Олегу Лукину и Ростиславу Савинову, другим фигурантам дела, также избрали арест.

Плату за капремонт в Петербурге все-таки могут повысить.

Софинансирование городом программы капремонта допускает повышение платы за него, заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников. Эти два вопросы не связаны, отметили власти, решение об изменении тарифа примут до 1 декабря.

К 2024 году от Петербурга до Севастополя можно будет проехать без остановок.

О планах строительства трассы длиной 2,5 тысячи километров рассказал глава Росавтодора Вячеслав Петушенко. Сейчас компания работает над созданием обхода Ростова и Краснодара. Планируется построить дорогу от Краснодара до Керченского моста.

Госэкспертиза согласовала реконструкцию дома Басевича.

Планируется разобрать и воссоздать 6 и 7 этаж и внести локальные изменения со стороны двора примыкающего здания. Здание, находящееся, на Большой Пушкарской улице, 7, литера А, было передано в оперативное управление Академии танца и Академического театра Бориса Эйфмана. Петербургские активисты многократно выступали против передачи дома Басевича Академии.

Коллаж: Piter.TV

Видео: YouTube / Россия 24

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Сумов)