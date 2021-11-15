От Петербурга до Севастополя можно будет проехать без остановок

К 2024 году из Петербурга до Севастополя можно будет проехать, не остановившись ни на одном светофоре. Об этом 15 ноября на встрече с Владимиром Путиным рассказал глава Росавтодора Вячеслав Петушенко.

Также не будет пересечений ни на одном уровне. Протяженность трассы составит 2,5 тыс. км. Сейчас компания работает над строительством обхода Ростова и Краснодара. Петушенко уточнил, что коллеги должны построить дорогу от Краснодара до Керченского моста.

Также один из перспективных проектов "Росавтодора", связанных с Петербургом, — это строительство КАД-2. По факту это будет не кольцевая, а дуга. Ранее Piter.TV рассказал, почему город нуждается в трассе.

Видео: YouTube / Россия 24