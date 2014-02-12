Госэкспертиза согласовала реконструкцию дома Басевича

Этажность здания увеличат до 7.

Центр Госэкпертизы Петербурга одобрил проект реконструкции Дома Басевича на Большой Пушкарской улице, 7, литера А. Здание находится в оперативном управлении Академии танца и Академического театра Бориса Эйфмана.

Проект предусматривает разборку и воссоздание 6 и 7 этажей, а также внесение локальных изменений и организация доступа пожарной техники со стороны двора примыкающего здания. Документацию разработало ООО "Проектная культура".

Напомним, городские активисты выступали против того, чтобы передавать здание Академии. В течение 2021 года там минимум 6 раз происходили пожары. Последний стал самым масштабным.

Фото: Piter.TV