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В ДТП на петербургской дамбе пострадали три человека
Сегодня, 10:43
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В ДТП на петербургской дамбе пострадали три человека

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В больницу госпитализировали несовершеннолетнего.

Вечером 14 ноября на петербургской дамбе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Фотографиями с места ДТП очевидцы поделились в группе "ДТП и ЧП".

По словам свидетелей происшествия, дорогу не смогли поделить Hyundai Solaris, Ford Transit и фура.

По данным дирекции КЗС, в аварии пострадали трое человек, в том числе девятилетний ребёнок. Взрослые отказались от помощи, а несовершеннолетнего госпитализировали в больницу.

В Петербурге 15 ноября утреннее ДТП спровоцировало пробку на Витебском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Сумов)

Теги: ford transit, hyundai solaris, дамба, массовое дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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