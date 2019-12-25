В ДТП на петербургской дамбе пострадали три человека

В больницу госпитализировали несовершеннолетнего.

Вечером 14 ноября на петербургской дамбе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Фотографиями с места ДТП очевидцы поделились в группе "ДТП и ЧП".

По словам свидетелей происшествия, дорогу не смогли поделить Hyundai Solaris, Ford Transit и фура.

По данным дирекции КЗС, в аварии пострадали трое человек, в том числе девятилетний ребёнок. Взрослые отказались от помощи, а несовершеннолетнего госпитализировали в больницу.

В Петербурге 15 ноября утреннее ДТП спровоцировало пробку на Витебском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Сумов)