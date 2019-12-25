Что произошло в Петербурге 14 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 14 июля.

Что произошло в Петербурге в среду, 14 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Иномарка врезалась в поливальную машину на Дунайском проспекте.

Машина въехала в грузовик на большой скорости, предварительно наигравшись "в шашки", ДТП случилось перед светофором на перекрестке. В результате удара иномарку развернуло поперек дороги, у машины оказалась разбита вся передняя часть. По предварительной информации, водителя легковушки госпитализировали.

Стало известно, будут ли вводить QR-коды для петербуржцев по аналогии с Москвой.

Власти города заявили, что этот вопрос пока закрыли. Ситуацию с коронавирусом в Петербурге пока не считают столь критичной, чтобы вводить коды для посещения точек общепита. По словам чиновников, система здравоохранения справляется с текущим положением дел.

Жителя Колпино, взявшего в заложники шестерых детей, посадили на 1,5 года.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года: Денис Бельтюков угрожал детям убийством после того, как выгнал жену из квартиры и заперся изнутри. Кроме того, мужчина разгромил квартиру топором и издевался над детьми. Бельтюков сдался полиции после переговоров, на суде его признали вменяемым, хотя мужчина заявлял о помешательстве и желании пройти лечение. Бельтюкова признали виновным по статьям "Угроза убийством" и "Незаконное лишение свободы несовершеннолетних".

В Петербурге состоялась первая тренировка авиации к Главному военно-морскому параду.

В небе над городом пролетели 48 боевых самолетов и вертолетов морской авиации, техника вылетала с четырёх оперативных аэродромов Западного военного округа, чтобы отработать слаженные действия в воздушной части парада. Впервые после модернизации в тренировки участвовали Ту-154М и Ту-134УБЛ "Чёрная жемчужина".

В ТРК "Родео Драйв" на проспекте Культуры, 1 открылся пункт вакцинации от коронавируса.

Пункт находится на втором этаже, он будет работать с 14.00 до 20.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 15.00 в выходные. Привиться и ревакцинироваться здесь можно без предварительной записи, прививку делают медицинские работники 96-й поликлиники.

Завершено расследование нескольких уголовных дел против банды, обвиняемой в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Четверых мужчин задержали в мае прошлого года, в ходе обысков правоохранители изъяли более 4 тысяч боеприпасов и единиц оружия, а также боеприпасы, станки и компоненты для изготовления взрывных устройств. Как выяснилось, банда наладила поставку оружия на территорию Петербурга и делала боевые единицы из охолощенного оружия. Полиция возбудила 15 уголовных дел, трое фигурантов находятся под стражей, четвертый – под подпиской о невыезде. Дела передали в прокуратуру.

Фото: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП; Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД