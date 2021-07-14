В Петербурге завершили расследование уголовных дел против банды, обвиняемой в незаконном обороте оружия и боеприпасов

Всего было возбуждено 19 уголовных дел. Суд Петербурга вынесет приговор банде из четырех мужчин.

Петербургские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении преступной группы, обвиняемой в незаконном обороте оружия, передает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области в среду, 14 июля.

В мае 2020 года силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержали участников банды. Сотрудники МВД возбудили четыре уголовных дела по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Во время обысков изъяли более 4 тысяч боеприпасов, 25 пистолетов, 9 единиц автоматического оружия, более 200 единиц заготовок для изготовления предметов вооружения, 1,5 килограмма взрывчатых веществ высокой поражающей мощности, десяток взрывных устройств и компоненты для их изготовления, 5 единиц холодного оружия, а также многочисленные инструменты для незаконного изготовления предметов вооружения, в том числе и три промышленных станка.

В результате проведенных обысков возбудили еще 15 уголовных дел.

Выяснилось, что декабря 2018 года по июнь 2020 года группа наладила поставку на территорию Петербурга оружия. В гараже члены банды оборудовали все, чтобы делать из охолощенного оружия боевое и затем продавать его.

На скамье подсудимых окажутся 4 мужчины в возрасте от 47 до 60 лет. Один из них находится под подпиской о невыезде, остальные – под стражей. Дела направили в прокуратуру.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области