Что произошло в Петербурге 13 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 13 октября.

Что произошло в Петербурге в среду, 13 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Девочка серьезно пострадала во время катания на картинге возле "Родео Драйв".

Инцидент произошел вечером понедельника, сегодня возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Девочка каталась на картинге и ударилась о защитные блоки, ее госпитализировали в тяжелом состоянии с разрывами внутренних органов и ушибом живота.

Подозреваемый в педофилии актер из "Улиц разбитых фонарей" стал фигурантом еще одного дела.

63-летнего Никиту Струкова обвиняют также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Следствие полагает, что в период с 1 октября 2018 года по 31 мая 2019 года мужчина неоднократно склонял 14-летнюю девочку к употреблению алкоголя и наркотиков в квартире на Канонерском острове. Сейчас Струков остается под стражей.

На проспекте Ветеранов напали на букмекерскую контору.

Около 15:40 в помещение вошел неизвестный в маске и, угрожая похожим на гранату предметом, передал 26-летней операционистке записку. В ней он требовал "тихо достать деньги из сейфа или будет бум". Девушка передала разбойнику 70 тысяч рублей и нажала на тревожную кнопку после его ухода. Полиция ищет мужчину, возбуждено уголовное дело.

Депутаты ЗакСа согласовали назначение Максима Мейксина на должность вице-губернатора Петербурга.

На этом посту Мейксин будет курировать деятельность комитетов по межнациональным отношениям, по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, по печати и взаимодействию со СМИ, а также комитета территориального развития и отдела по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора. Два поста вице-губернаторов освободились после избрания Александра Бельского и Николая Бондаренко в ЗакС Петербурга.

Прорыв трубы на улице Лени Голикова оставил дома без отопления.

Двухметровый фонтан горячей воды забил во дворе дома №60 днем 12 октября. 13 октября теплоэнергетики заменили 7 метров трубопровода и начали устранять другой выявленный опасный участок. К 20.10 отопление обещали вернуть в дома.

В Шушарах начало работу новое отделение детской поликлиники.

Отделение открылось в Центральной Усадьбе поселка Шушары, на Вилеровском переулке, 8. Объект относится к СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49", в нем обустроили кабинеты участкового врача-педиатра и врачей-специалистов, процедурный и прививочный кабинеты, зал ЛФК.

Открытие нового педиатрического отделения позволит улучшить качество оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению поселка Шушары.

Коллаж: Piter.TV

Фото: kino-teatr.ru

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / Мой округ Дачное