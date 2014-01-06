Девочка серьезно пострадала во время катания на картинге возле "Родео Драйв"

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Петербурге возбудили уголовное дело после травмирования 9-летней девочки на картинге. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 11 октября около 19 часов возле ТРК "Родео Драйв" на проспекте Культуры. Во время катания на картинге девочка ударилась о защитные блоки. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибом передней брюшной стенки, разрывом левой доли печени и разрывом поджелудочной железы.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее в результате столкновения иномарок на Полюстровском пострадала 8-летняя девочка.

Фото: pexels.com