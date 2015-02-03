В результате столкновения иномарок на Полюстровском пострадала 8-летняя девочка

Школьницу госпитализировали. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

В субботу, 9 октября, в Калининском районе столкнулись Nissan и Ford. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на Полюстровском проспекте у дома № 12. Молодой водитель легковушки Nissan не рассчитал дистанцию до стоящего впереди автомобиля Ford и влетел в него. В результате инцидента пострадала 8-летняя пассажирка.

Девочка попала в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водитель Lada врезался в ограждение Большеохтинского моста и прыгнул в воду.

Фото: Piter.tv