Подозреваемый в педофилии актер из "Улиц разбитых фонарей" стал фигурантом еще одного дела

Его обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

В отношении актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" Никиты Струкова, подозреваемого в педофилии, возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

63-летнего мужчину обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. По версии следствия, в период с 1 октября 2018 года по 31 мая 2019 года он неоднократно склонял 14-летнюю девочку к употреблению алкоголя и наркотиков в квартире на Канонерском острове.

В настоящее время Струков остается под стражей.

Ранее мы писали, что девочка серьезно пострадала во время катания на картинге возле "Родео Драйв".

Фото: kino-teatr.ru