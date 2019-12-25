Полицейские нашли еще одну жертву актера-педофила из "Улицы разбитых фонарей"

Мужчина совратил двух несовершеннолетних мальчиков.

Актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" Никиту Струкова, подозреваемого в педофилии, изобличили еще в одном аналогичном преступлении. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 11 сентября 2020 года Струков совершил развратные действия в отношении 16-летнего уроженца Архангельской области, проживающего в Петербурге. Также стражи порядка выяснили, что в 2019 году актер совратил несовершеннолетнего учащегося колледжа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец признался, что вступал в половые сношения с юношами 14 и 16 лет.

Фото: kino-teatr.ru