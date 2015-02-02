Что произошло в Петербурге 12 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 12 октября.

Что произошло в Петербурге во вторник, 12 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На Суздальском шоссе на крышу перевернулся каршеринг.

ДТП случилось ранним утром на пересечении шоссе и дороги в Каменку, перевернувшийся автомобиль заметили местные автомобилисты. Пока не ясно, как произошла авария и пострадал ли в ней кто-то – ведется проверка. Представитель компании каршеринга также заявил, что организация разбирается в случившемся.

Студентов СПбГУП начали отчислять после скандала с ректором.

Целую группу студентов третьего курса кафедры режиссуры и актерского искусства постановили отчислить, поскольку они "распространяли в СМИ недостоверную информацию о безобразиях в вузе и нанесли вузу ущерб репутации". Скандал в университете профсоюзов разгорелся в конце сентября, когда ректор потребовал от студентов подписать бумаги за возврат денег, потраченные на несогласованные занятия с преподавателями Левицкими, или предложил отчислиться.

Умерла ветеран Зинаида Корнева, которая собрала 4,5 миллиона рублей на поддержку врачей.

Зинаиде Антоновне было 99 лет, она ушла из жизни утром вторника. Ветеран была участницей Сталинградской битвы и прошла всю войну до самого Берлина. В разгар пандемии она организовала сбор денег в поддержку заболевших коронавирусом врачей. За добрую инициативу Корневу наградили президентским знаком отличия "За благодеяние".

В Петербурге полиция задержала интернет-торговцев синтетическими наркотиками.

Внедорожник с наркотиками полиция заблокировала на трассе, сымитировав образовавшийся дорожный затор. Задержаны 25-летний организатор интернет-магазина и его 26-летний подельник-закладчик, в автомобиле нашли 35 свертков с мефедроном. В гараже одного из подозреваемых в Сестрорецке обнаружен склад наркотиков весом 4,5 килограмма. Известно, что мужчины распространяли наркотики в Курортном районе Петербурга и двух районах Ленобласти.

Час платной парковки в центре Петербурга в 2022 году может подорожать.

Парковочное место для легковушки может подорожать до 132 рублей 25 копеек за час. Пока час парковки стоит 30 рублей для категорий "А" и "М", 60 рублей – для автомобилистов, 120 рублей – для категории "С". Месячный абонемент для водителей легковых авто стоит 12 000 рублей.

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан.

Привиться необходимо сотрудникам сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, общепита, гостиничного и туристического бизнесов, салонов красоты, СПА-салонов, фитнес-центров и бассейнов. Вакцинация стала обязательной также для работников МФЦ, ЖКХ, музеев, библиотек и культурных учреждений, а также компаний по перевозке пассажиров. Первую прививку гражданам необходимо сделать до 15 ноября.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в городе ухудшается эпидемиологическая ситуация. Подъем заболеваемости отмечается с 6 сентября.

Коллаж: Piter.TV

Фото: zinastories.com

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Иван Жданко; пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти