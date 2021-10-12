На Суздальском шоссе на крышу перевернулся каршеринг

Информации о пострадавших не поступало.

Ранним утром 12 октября на пересечении Суздальского шоссе и дороги в Каменку произошло ДТП с участием каршеринга. В сети появились фото и видео с места происшествия.

На записи можно увидеть перевернувшийся на крышу автомобиль. Информации о пострадавших не поступало. При каких обстоятельствах произошло ДТП, устанавливается. Представитель компании каршеринга заявил в соцсетях, что они уже разбираются в случившемся.

Ранее в Ленобласти водитель Ford отправил в реанимацию пешехода с велосипедом.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Иван Жданко