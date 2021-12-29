Что произошло в Петербурге 11 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 11 января.

Что произошло в Петербурге во вторник, 11 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Полиция нашла подозреваемого в поножовщине в баре на 7-й линии В.О.

30-летний мужчина сам явился в отделение и признался в содеянном. Поножовщина случилась в баре вечером 7 января: неадекватный горожанин бросал в посетителей предметы, а затем взялся за нож и порезал двоих мужчин, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Горожане по-прежнему жалуются на плохую зимнюю уборку в Петербурге.

В соцсетях петербуржцы выставляют фотографии неубранных улиц и проспектов, залитых льдом дорог, многометровых сугробов. Ситуация плоха как в спальных районах, так и в самом центре города. В некоторых локациях, пожаловались люди, снег не убирали с начала зимы.

Губернатор заявил о возможной новой волне в Петербурге из-за "омикрон"-штамма.

Александр Беглов заметил, что подъем эпидемии из-за появления штамма уже зафиксирован в Европе, а значит вскоре волна может накрыть и Петербург. Губернатор призвал вакцинироваться от ковида, чтобы не допустить рост заболеваемости.

Пожарные тушили полыхающую квартиру на набережной Фонтанки.

Квартира в доме №139 вспыхнула в первом часу дня, мощный пожар вызвал угрозу распространения на соседние квартиры. Причина возгорания пока не установлена, обгорела площадь в 38 квадратных метров в самой квартире, а также перекрытия между 3 и 4 этажами. Спустя почти два часа возгорание локализовали силами 68 пожарных и 16 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Мошенники придумали, как использовать расширение зоны платной парковки в Петербурге.

Аферисты кладут под дворники автомобилей листовки, в которых сообщается о нарушении правил парковки. Бумага требует оплату штрафа в течение нескольких дней через QIWI-кошелек. Автомобилистов просят быть бдительными – настоящую информацию о нарушении водителям отправляют по почте или через портал Госуслуг.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Видео: пресс-служба МЧС