Полиция нашла подозреваемого в поножовщине в баре на 7-й линии В.О. Он сам пришел в отделение

Злоумышленник ударил ножом двоих посетителей.

Мужчина признался в том, что это он устроил поножовщину в баре на 7-й линии В.О. 7-го января. Его задержала полиция, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как ранее писал Piter.TV, незнакомец в неадекватном состоянии бросал в посетителей бара в доме №72/17 предметы, а затем взялся за нож. Мужчина успел скрыться, когда на место прибыла полиция. В заведении обнаружили двоих потерпевших 1969 и 1966 годов рождения.

8 января было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". На следующий день с явкой с повинной в отделение полиции обратился мужчина 1992-го года рождения. Он признался в совершении преступления.

Также Piter.TV писал о том, что петербуржец скончался в больнице после посещения клуба.

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