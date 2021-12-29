Петербуржец скончался в больнице после посещения клуба

Он провел там около двух недель после госпитализации.

Петербуржец скончался в больнице после после посещения клуба. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина попал в больницу 26 декабря 2021 года из своей квартиры по Школьной улице. Его диагностировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, сдавлением головного мозга с острой субдуральной гематомой левой лобной-височной теменной области. В понедельник, 10 января, 42-летний мужчина скончался в больнице.

Со слов матери, ее сын 26 декабря вечером пришел из клуба и лег спать, жаловался на плохое самочувствие. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Выборге пенсионер едва не зарезал жену.

Фото: Piter.tv