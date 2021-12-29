Мошенники придумали, как использовать расширение зоны платной парковки в Петербурге

Водителей просят быть бдительными и напоминают, что лист со штрафом под дворник никто не положит.

В комитете по транспорту предупредили о новом виде мошенничества в Петербурге. Она связала с платной парковкой.

Горожане стали находить у себя под дворниками листовки, в которых сообщается о нарушении правил парковки. Оплатить штраф нужно в течение нескольких дней через QIWI-кошелек. На горячую линию СПб ГКУ "ГЦУП" стало поступать все больше и больше подобных жалоб.

Автомобилистов простят быть бдительными и не реагировать на уловки мошенников. Вся информация о нарушении в зоне платной парковки содержится в административном правонарушении. Документ отправляют по почте или через портал Госуслуг.

Ожидается, что расширение зоны платной парковки поможет снизить автомобильный трафик минимум на 20%.

Фото: Piter.TV