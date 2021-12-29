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Пожарные спасают квартиру на Фонтанке, охваченную огнем
Сегодня, 13:10
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Пожарные спасают квартиру на Фонтанке, охваченную огнем

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В 12:35 подан дополнительный номер 1 БИС.

Днем 11 января в центре Петербурга загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

В 12:28 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, набережная реки Фонтанки, дом №139. Выяснилось, что огнем охватило квартиру. В настоящий момент точно неизвестна площадь горения. В 12:35 подан дополнительный номер 1 БИС.

С огнем борются 30 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Сведения о пострадавших уточняются. 

Ранее стало известно, что в период новогодних праздников в Петербурге в пожарах погибли 5 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: квартира, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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