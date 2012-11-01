Что произошло в Петербурге 11 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 11 октября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 11 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Мурино нашли пропавшую на прошлой неделе беременную жену бизнесмена.

46-летний предприниматель получил письмо от похитителя 3 октября – неизвестный требовал 10 млн рублей в обмен на супругу бизнесмена. Машину женщины, на которой она ездила накануне, обнаружили в деревне Большие Колпаны. Полиция смогла задержать злоумышленника, подстроив операцию по передаче денег – на встречу с вымогателем пошла мать пропавшей женщины. Сейчас жизни беременной петербурженки ничего не угрожает. Похитителем оказался 51-летний уроженец Альметьевск, который пошел на преступление якобы из-за долговых обязательств. ​

Из-за пожара в доме Чубакова на набережной реки Карповки пострадали 24 квартиры.

Крыша здания загорелась в седьмом часу вечера в субботу, 9 октября. Крупный пожар на 800 квадратных метрах тушили до утра 10 октября, из дома эвакуировали 100 человек, СК начал проверку по факту возгорания. Обошлось без пострадавших, однако огонь сильно повредил 24 квартиры из 38. Аварийные бригады восстанавливают тепло- и электроснабжение в доме.

Вестибюль станции "Площадь Ленина" изменит режим работы.

На станции пройдет капитальный ремонт эскалатора. С 18 октября и до конца года по будням с 8:00 до 9:00 вход в вестибюль №1 будет закрыт, а с 17:00 до 18:50 – ограничен. 13 и 14 ноября вестибюль будет работать только на выход.

В Петербурге узаконили фуд-трак-ярмарки.

Транспортные средства внесли в перечень предназначенных для проведения ярмарок объектов. По мнению властей, возможность их размещения позволит снизить порог входа на рынок для малого бизнеса. Пилотный проект таких фуд-трак-ярмарок появился на Южной аллее Приморского парка Победы и был замаскирован под обычный павильон.

Неизвестный пытался забраться через окно в квартиру на Новоизмайловском проспекте.

Утром вор разбил стеклопакеты нескольких окон одной квартиры на первом этаже и собирался забраться внутрь, однако увидел хозяина жилища и убежал. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники вневедомственной охраны, им оказался неоднократно судимый мужчина.

В петербургском "Бертгольд-Центре" откроется первое кафе "Ночлежки".

Договор на передачу помещения благотворительный фонд уже подписал, скоро на 200 квадратных метрах начнется ремонт. Пока "Ночлежка" готовит дизайн-проект и ищет в кафе управляющего, но надеется открыть заведение до конца года. Работать в кафе будут не только профессиональные повара и официанты, но и 15-20 бывших подопечных фонда, бездомных-стажеров.

В 2022 году парковка на Рубинштейна станет платной круглосуточно.

За оплатой будет следить стационарная автоматизированная система контроля. Пока платная парковка работает с 8.00 до 20.00. Власти ввели такой режим, чтобы упорядочить транспортные потоки на улице.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; пресс-служба УВО