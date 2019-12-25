В Мурино нашли пропавшую беременную жену бизнесмена

За ее освобождение требовали 10 миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли и освободили беременную женщину, пропавшую на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полицию Гатчины 2 октября обратился 46-летний бизнесмен. Мужчина сообщил об исчезновении своей 35-летней сожительницы, которая находилась на пятом месяце беременности. Коммерсант сообщил, что его сожительница уехала на своем автомобиле BMW​ в ночь на 2 октября. На следующий день около 18:00 ему на мессенджер с ее телефона поступило сообщение с требованием подготовить 10 миллионов рублей. ​ Чуть позже машина женщины была обнаружена заявителем на соседней улице в деревне Большие Колпаны.

К розыску пропавшей были привлечены оперативники. Все это время родственникам женщины поступали сообщения с требованием выкупа. Под контролем сотрудников угрозыска было принято решение провести операцию по передаче денег. На встречу с вымогателем пошла мать пропавшей женщины.

Несколько раз поменяв место встречи, злоумышленник остановился на станции метро "Политехническая". Мать пропавшей пришла в указанное место, спустя некоторое время подъехал мужчина на велосипеде, схватил пакет с выкупом и уехал. Оперативники проследили за ним и задержали. Сама женщина была заперта в квартире в Мурино. Сейчас ее жизни ничего не угрожает

По предварительным данным, задержанный 51-летний уроженец Альметьевска пошел на преступление якобы, из-за неких долговых обязательств. ​ Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.tv