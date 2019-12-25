В 2022 году парковка на Рубинштейна станет платной круглосуточно

На главной барной улице Петербурга в 2022 году изменится режим оплаты за парковку. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Центрального района города.
По словам властей, в 2022 году парковка на улице Рубинштейна станет платной круглосуточно. За оплатой будет следить стационарная автоматизированная система контроля.
Платная парковка работает на Рубинштейна с декабря 2020 года в дневное время с 8 утра до 20 часов вечера. Такой режим ввели, чтобы упорядочить транспортные потоки на улице, а также обеспечить местным жителям более комфортный режим передвижения.
Ранее в Смольном рассказали условия получения парковочного разрешения для новой зоны платной парковки.
Фото: pixabay.com
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