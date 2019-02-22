Неизвестный пытался забраться через окно в квартиру на Новоизмайловском проспекте

Пытаясь забраться в квартиру, он увидел человека внутри и убежал.

Сотрудники ОВО задержали правонарушителя, который пытался проникнуть в чужую квартиру в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району 10 октября в 8:45 задержали злоумышленника, который пытался проникнуть в чужую квартиру. Неизвестный разбил стеклопакеты нескольких окон квартиры на первом этаже дома, расположенного на Новоизмайловском проспекте. Пытаясь забраться в квартиру, он увидел человека внутри и убежал. Хозяин квартиры позвонил в полицию.

Подозреваемого оперативно задержали. Задержанного, ранее неоднократно судимого, передали сотрудникам 29 отдела полиции для выяснения обстоятельств.

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Фото и видео: пресс-служба УВО