В Петербурге узаконили фудтрак-ярмарки

Новый вид нестационарной торговли разрешил губернатор, подписав постановление 1045.

В Петербурге официально разрешили существование фудтрак-ярмарок. Новый вид торговли характеризуется транспортными средствами, специализированными для организации общественного питания: их внесли в объекты, предназначенные для проведения ярмарок. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга.

Помиом этого появляются специальные виды точек для фермерской торговли. К такому решению должны были прийти еще в прошлом году: возможность размещать фуд-траки должна снизить порог входа на рынок для малого бизнеса. Однако внесение изменений в правила нестационарной торговли затянулось. По информации "Фонтанки", пилотный проект фуд-трак-ярмарки появился на Южной аллее Приморского парка Победы и был замаскирован под обычный павильон. Также проект разбили на несколько сменяющих друг друга ярмарок.

Теперь срок работы ярмарок увеличили в два раза, до 60 дней в квартал.

Ранее мы писали, что в ТРК на Савушкина открыли новый современный фуд-холл.

Фото: pexels