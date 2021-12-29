Что произошло в Петербурге 11 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 11 февраля.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 11 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Петербуржцев предупредили о росте числа коронавирусных мошенников.

Аферисты рассылают письма якобы от госструктур или медицинского центра, в которых говорится о назначении льгот и дополнительных выплат. Доверчивые граждане переходят по ссылкам из писем, заполняют формы и дают свои реквизиты. Эксперты призвали тщательно проверять всю информацию из письма и никому не сообщать платежные данные.

Также мошенники продают билеты на фейковое ледовое шоу Елизаветы Туктамышевой.

На Загородном проспекте произошло обрушение элементов фасада.

Часть фасада обрушилась на козырек дома №24А со стороны двора. К счастью, обломки никого не задели. По словам жительницы дома, она уже написала жалобу по поводу случившегося. Кроме того, после обрушения балконов летом 2020 года ситуация в доме не изменилась.

Пятеро несовершеннолетних студентов украли из магазина детские товары.

Молодые люди напали на магазин на проспекте Солидарности, угрожая охраннику, после чего избили мужчину и забрали товары на 3000 рублей. Пятерых хулиганов задержали "по горячим следам", всем подозреваемым, учащимся в разных колледжах города, по 16-17 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рабочий Балтийского завода чудом выжил после падения створки ворот.

Инцидент произошел накануне днем: 25-метровая створка ворот упала прямиком на автопогрузчик и чудом не придавила насмерть водителя. 62-летнего рабочего госпитализировали с несколькими переломами и гематомами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В Петербурге проверили 640 школ из-за сообщения о заминировании.

Анонимные письма в школы начали поступать утром, перед первыми уроками. Незнакомка заявляла, что "она выпила и решила заложить бомбы во все школы города". Полиция осмотрела 640 учреждений, из 17 школ эвакуировали учеников – нигде не нашли опасных предметов и веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Подслушано "Балтийский завод"

Видео: ВКонтакте / Граждане Владимирского округа (Анна Репина); ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Марина Рыхлова