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В Петербурге мошенники продают билеты на фейковое шоу Туктамышевой
Сегодня, 12:36
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мошенники продают билеты на фейковое шоу Туктамышевой

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Фигуристка сама опровергла информацию о предстоящем выступлении.

В Петербурге мошенники продают билеты на фейковое ледовое шоу Елизаветы Туктамышевой. В сети появилась информация, что выступление пройдет 9 марта в СК "Юбилейный". Сама фигуристка опровергла эти данные в Instagram.

Сейчас Елизавета Туктамышева активно тренируется, так как заявлена запасной на Олимпиаду в Пекине. При необходимости она сможет заменить одну из российских фигуристок на личном первенстве.

Ранее мы рассказывали, кто из петербургских спортсменов участвует в Олимпиаде – 2022 в Пекине.

Фото: Instagram / liza_tuktik

Теги: елизавета туктамышева, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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