В Петербурге пятеро несовершеннолетних студентов украли из магазина детские товары

Охраннику угрожали ножом, избили его и забрали детские товары стоимостью 3000 рублей.

Несовершеннолетние студенты петербургских колледжей ограбили магазин на проспекте Солидарности. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился охранник магазина, который сообщил, что группа молодых людей напала на магазин, охраннику угрожали ножом, избили его и забрали детские товары стоимостью 3000 рублей.

"По горячим следам" по подозрению в совершении данного преступления были задержаны пятеро студентов различных петербургских колледжей. Всем подозреваемым 16-17 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее таинственный Максим ограбил петербурженку на первом свидании.

Фото: Piter.tv