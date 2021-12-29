Таинственный Максим ограбил петербурженку на первом свидании

Женщина лишилась телефона и 27 тысяч рублей.

В Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который грабил женщин на первом свидании. Об этом стало известно Piter.TV.

Жертвой преступника стала 36-летняя петербурженка. Она рассказала, что 6 февраля встретилась с малознакомым мужчиной, который представился Максимом, в съемной квартире на проспекте Новаторов. Ближе к вечеру он применил к ней физическую силу, похитил мобильный телефон, 27 тысяч рублей и сбежал.

Выяснилось, что грабителя на самом деле зовут не Максим, а Егор. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что молодой петербуржец зарезал сожителя матери на проспекте Кузнецова.

Фото: pixabay.com