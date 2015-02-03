Что произошло в Петербурге 10 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 10 марта.

Что произошло в Петербурге в четверг, 10 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге под закон о национализации может попасть имущество иностранцев на 150 млрд рублей.

Крупнейшие из иностранных вложений приходятся на ритейл: ТЦ "Невский центр", "Галерея", "Охта молл", "Жемчужная плаза", две "Меги". Ими владеют шведы, чехи, финны и американцы. Кроме того, в Петербурге работают строительные компании Bonava и ЮИТ, а также британская компания с рынка складского бизнеса Raven Russia.

Два водителя пострадали в аварии на Белоостровском шоссе.

ДТП произошло накануне вечером на 29-м километре шоссе. Причина столкновения двух автомобилей "Вольво" пока не установлена, после удара моторный отсек одной из машин загорелся. Пострадали оба водителя, подробностей об их состоянии нет. По словам автолюбителей, на этом участке шоссе неосвещенная дорога.

Рейс из Сочи в Петербург экстренно приземлился в Самаре из-за сообщения о бомбе.

Перелет осуществлялся вечером 9 марта, когда Boeing авиакомпании "Победа" подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку. На борту нахдились 166 пассажиров. Как выяснилось, экипаж получил анонимный сигнал о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Подобные сообщения получали также экипажи двух других рейсов, ни на одном самолете не обнаружили опасных предметов.

Автомобилистам рассказали о способах оплаты проезда по ЗСД после отключения ApplePay, GooglePay и SamsungPay.

С 10 марта автомобилисты смогут оплатить проезд наличными, банковской картой или альтернативным платежными приложениями с поддержкой карт МИР. Пополнить счет можно будет также через мобильное приложение "Ваш ЗСД 2.0" или личный кабинет и с помощью онлайн-оплаты на сайте ООО "Магистраль Северной столицы", а также в офисах продаж.

Полицейские задержали злоумышленников, похитивших мужчину в Ломоносове.

9 марта очевидцы сообщили в полицию о драке у дома №23 по улице Красного Флота, в ходе которой трое мужчин насильно посадили четвертого в салон машины и скрылись. Полиция вскоре обнаружила автомобиль и доставила всех мужчин в отдел для разбирательств. Как выяснилось, из-за финансовых споров двое иностранцев и житель Ломоносова подкараулили знакомого, избили его и посадили в машину. Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.

В Петербурге на принудительное лечение отправили юношу, жестоко убившего мать и дядю.

В январе прошлого года 17-летний парень набросился с ножом на своего дядю и нанес ему 16 ударов лезвием. За мужчину пыталась заступиться мать юноши, но также получила более 20 ножевых ранений. И мужчина, и женщина умерли на месте от полученных травм. Юного убийцу, злоупотребляющего алкоголегм и состоящего на учете, отправили на принудительное лечение: парень не отрицал причастность к случившемуся.

Коллаж: Piter.TV

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