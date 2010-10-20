Было установлено, что двое иностранных граждан 26 и 28 лет, а также 26-летний житель Ломоносова подкараулили 36-летнего знакомого, избили его и насильно посадили в салон автомобиля.

Полицейские задержали злоумышленников, похитивших мужчину в Ломоносове. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Петродворцового района Петербурга 9 марта поступило сообщение о драке у дома №23 по улице Красного Флота. Очевидцы сообщили, что участники конфликта скрылись на автомобиле Kia Rio.

Правоохранители у дома №32 по Александровской улице остановили указанный автомобиль. В салоне находились четверо мужчин, в том числе и потерпевший. Все были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Было установлено, что двое иностранных граждан 26 и 28 лет, а также 26-летний житель Ломоносова подкараулили 36-летнего знакомого, избили его и насильно посадили в салон автомобиля. Причиной конфликта стали финансовые споры.

Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.

На прошлой неделе ОМОН Росгвардии освободил девушку, которую насильно посадили в машину на Садовой улице.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти