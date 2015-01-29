В Петербурге на принудительное лечение отправили юношу, жестоко убившего мать и дядю

Молодой человек нанес десятки ударов ножом по телам своих родственников.

В Петербурге суд вынес постановление в отношении 17-летнего парня, обвиняемого в двойном убийстве. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 16 января 2021 года молодой человек набросился с ножом на своего 43-летнего дядю. Потерпевший получил 16 ударов ножом. За мужчину попыталась заступить 53-летняя мать юноши. Ей досталось более 20 ударов ножом. От полученных травм оба скончались на месте происшествия.

Юношу задержали в тот же день. Известно, что он нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете. Свою причастность к преступлению молодой человек не отрицал.

Суд отправил его на принудительное лечение в специализированную медицинскую организацию.

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Фото: Piter.TV