Отбывающий пожизненное наказание неонацист Воеводин подал в суд на "Почту России"

Мужчина потребовал компенсации морального вреда за задержку письма от жены.

Петербургский неонацист Алексей Воеводин через суд потребовал от "Почты России" компенсировать ему задержку письма от жены. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Воеводин отбывает пожизненное наказание в колонии "Полярная сова" в поселке Харп и общается с женой через письма. В октябре 2020 года должна была прийти очередная весточка от супруги, однако она опоздала на 11 дней и оказалась в руках у получателя лишь 31 октября.

В своем иске Воеводин заявил, что за это время испытал страх за самочувствие супруги. Моральный вред, причиненный "Почтой России", он оценил в 55 тысяч рублей.

На сайте "Почты России" можно рассчитать примерный срок доставки обычного письма. Из Петербурга в ЯНАО его обещают переслать за шесть дней. Несмотря на это, суд полностью отказал в иске Воеводину. Как оказалось, простая корреспонденция по пути не регистрируется. Чтобы доказать медлительность почтовиков, необходимо предъявить конверт, на котором есть отметки оператора с датами приема и доставки. Воеводин конверт не сберег.

Напомним, Алексей Воеводин по прозвищу СВР получил пожизненное наказание в 2011 году за участие в банде Боровикова – Воеводина и серию убийств на национальной почве. В сентябре 2021 года в суде Ямало-Ненецкого АО возобновили процесс по делу о пресс-хатах в "Полярной сове". Одним из фигурантов является Воеводин. Разбирательство идет с участием присяжных.

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Фото: Piter.TV