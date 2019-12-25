Отбывающий пожизненное наказание неонацист Воеводин подал в суд на "Почту России"

Петербургский неонацист Алексей Воеводин через суд потребовал от "Почты России" компенсировать ему задержку письма от жены. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.
Воеводин отбывает пожизненное наказание в колонии "Полярная сова" в поселке Харп и общается с женой через письма. В октябре 2020 года должна была прийти очередная весточка от супруги, однако она опоздала на 11 дней и оказалась в руках у получателя лишь 31 октября.
В своем иске Воеводин заявил, что за это время испытал страх за самочувствие супруги. Моральный вред, причиненный "Почтой России", он оценил в 55 тысяч рублей.
На сайте "Почты России" можно рассчитать примерный срок доставки обычного письма. Из Петербурга в ЯНАО его обещают переслать за шесть дней. Несмотря на это, суд полностью отказал в иске Воеводину. Как оказалось, простая корреспонденция по пути не регистрируется. Чтобы доказать медлительность почтовиков, необходимо предъявить конверт, на котором есть отметки оператора с датами приема и доставки. Воеводин конверт не сберег.
Напомним, Алексей Воеводин по прозвищу СВР получил пожизненное наказание в 2011 году за участие в банде Боровикова – Воеводина и серию убийств на национальной почве. В сентябре 2021 года в суде Ямало-Ненецкого АО возобновили процесс по делу о пресс-хатах в "Полярной сове". Одним из фигурантов является Воеводин. Разбирательство идет с участием присяжных.
Ранее мы писали, что суд оставил в силе приговор бывшему "строительному" вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все