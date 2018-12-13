Что не так с отоплением в Выборге? Когда будет комфортно в квартирах и кто виноват в том, что холодно или жарко?

В майские праздничные дни в соцсетях Выборга появилось множество жалоб горожан по поводу отопления, поэтому редакция "Piter.TV" решила разобраться в происходящем.

Первым делом мы обратились в муниципальную администрацию, затем - в теплоснабжающую организацию и к профильным специалистам, ответственным за организацию теплоснабжения.

Задавали те вопросы, которые граждане разместили в соцсетях: "Почему каждый год одно и то же: то жарят, то холодно? Почему не могут сделать так, чтобы не отключать совсем, а убавить, чтобы было комфортно в домах? О чем думали, когда отключали, знали ведь, что похолодание будет?".

Что выяснили, рассказываем.

Можно ли снизить температуру в батареях?

Наверное, никогда в России комфортно в начале и в конце отопительного сезона не будет. Потому централизованная система отопления - зависимая. Убавить или прибавить температуру на котельной так, чтобы одинаково тепло было в тех домах, которые рядом с котельной, и в тех, которые самые удаленные – невозможно. Поэтому законодательно установлены нормы на температурный режим на выходе с котельной, на входе в дом и температурный норматив в помещении. Невозможно отключить котельную, а на другой день снова обеспечить теплом каждый дом: городская централизованная система отопления – это большой комплекс, который запускается несколько дней.

Что же делать?

В идеале, о котором много лет говорят государственные деятели, но дело не двигается с места: каждый дом нужно обеспечить своей мини-котельной. Тогда выравниванием температуры в доме будет заниматься управляющая организация, которую собственники привлекли, и с которой они же и будут спрашивать. Но эта идея для России, на наш взгляд, утопическая. Кто из жильцов многоэтажного дома готов вкладывать собственные деньги в такое дорогостоящее оборудование?

Российской системе теплоснабжения требуются инвестиции для замены оборудования на более современное, реконструкция жилых домов, их дооборудование. Вложения в теплосети окупаются за 15–30 лет – а значит, им почти неоткуда взяться при высокой стоимости заемных средств в России и установленных государством ограничений на рост тарифов.

Поэтому начало и окончание отопительного сезона каждый год становится темой для бурных дискуссий. Отключать батареи в квартирах, как кажется их обитателям, начинают то слишком рано, то слишком поздно; подают в них то недостаточное, то, наоборот, чрезмерное количество тепла.

Что не так с отоплением в Выборге?

Вернемся к Выборгу.

Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, в майские праздники в Единую дежурно-диспетчерскую службу районной администрации поступило много обращений и жалоб граждан по поводу отопления. В первые 2 майских дня жители, в основном, жаловались на жару и просили отключить отопление. С 3 по 5 мая характер жалоб изменился: люди требовали включить отопление. Котельные Выборга работают в режиме периодического протапливания.

Что значит "периодическое протапливание"?

В режиме протапливания в определенный период суток котельные переходят на пассивный режим работы. В этом режиме важную роль играет то, каким именно потребителям подается тепло. Детские сады и школы должны обеспечиваться теплом к началу рабочего дня и на всем протяжении пребывания там детей. Поэтому "остановка" протапливания этих объектов происходит ночью.

Жилой фонд обогревается по-разному. Если в непосредственной близости находятся учреждения образования, то квартиры в данном районе обеспечиваются теплом по режиму работы школ и детских садов (т.е. весь день батареи греют, а ночью отключаются). В "отдельно стоящем" жилом фонде, где нет такого рода объектов, отопление, наоборот, работает ночью. А днем, когда жители находятся на работе, подача тепла прекращается.

Кроме того, внутри домов, где в подвалах установлено соответствующее оборудование, возможна ручная регулировка. Эту работу выполняют управляющие организации, которые обслуживают дом. В теории, решение о включении или отключении отопления в таких домах должны принимать собственники помещений (квартир). В реальной жизни, как правило, нет официального лица, уполномоченного собственниками на общем собрании принимать решения от имени всех собственников, и вместо них это делает управляющая организация. Это не противоречит законодательству.

В 354 Постановлении Правительства РФ, которым нормированы правила предоставления коммунальных услуг на территории всей страны, указано, что в случае непринятия решения собственниками помещений в многоквартирном доме, отопительный период начинается и заканчивается в установленные уполномоченным органом сроки начала и окончания отопительного периода.

Если жильцы дома звонят в УК или ТСЖ с мольбами о тепле, может, стоит учитывать их мнение, а не чиновников?

Надо сказать, никакие главы администраций не решают самостоятельно с какого числа отключить батареи. Они только исполняют правила, диктуемые законодательством РФ. Отключение отопления в домах россиян всегда зависит от "погодного" фактора.

Главная норма, действующая по всей стране: если на протяжении 5-ти суток подряд температура не превышает значения +8°С – пора писать постановление о завершении отопительного сезона.

Может, не стоит топить, как в Сибири и морозить, когда похолодало? Почему, когда отключали отопление, не учитывали похолодание?

Распоряжение администрации Выборгского района об окончании отопительного сезона издано 23 апреля. В нем рекомендовано именно то, о чем и просили жители: регулировать температуру в зависимости от погодных условий. А именно: руководителям теплоснабжающих организаций рекомендовано при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха свыше +8 Сº перейти на периодическое протапливание. Во время периодического протапливания, если в течение 2 дней похолодает до +8 Сº среднесуточных, рекомендовано выполнить работы по подключению системы отопления зданий и обеспечить работу источников теплоснабжения. При повышении среднесуточной температуры до +10 Сº - отключить отопление и перевести системы горячего водоснабжения на летний режим. 24 апреля уведомления направлены ресурсоснабжающим организациям, руководителям управляющих организаций и ТСЖ.

Кому жаловаться, если холодно, чтобы было продуктивно.

Раньше достаточно было позвонить в горсовет – и сразу отопление включали…

В Выборге 1024 дома. Более 70 управляющих организаций. Около трети домов оборудованы соответствующей аппаратурой, которая позволяет регулировать внутри дома подачу тепла. Остальные дома по-старинке зависят от централизованной системы отопления очень сильно. Есть добросовестные управляющие компании и безответственные, а есть те, которые даже в подъезде на информационных щитах не разместили о себе никакой информации. В результате жильцы дома не знают куда жаловаться, а некоторые даже не знают, кто обслуживает их дом.

Старой системы, при которой достаточно было позвонить в горсовет и весь город в тепле и уюте – больше нет. Все управляющие компании – коммерческие. Наказать их за то, что договор не заключили с аварийными службами или за то, что телефоны не разместили в подъездах, муниципальные власти не имеют права. Эти инстанции могут лишь рекомендовать им, но не приказывать. Требования могут выставлять только заказчики – то есть сами жильцы-собственники, через решение общего собрания, или Госжилнадзор.

В законодательстве нет такого понятия "жарко", "холодно". Есть норматив: в квартире должно быть не ниже 18 °С. Если ниже – это нарушение. Но узнать о нем управляющая организация и контролирующие инстанции смогут, если сам житель заявит об этом официально, а не какой-либо группе соцсети "ВКонтакте". Доказать, добиться получения акта всегда сложно: очевидно, что никакая коммерческая организация не будет стремиться действовать себе во вред. Тем не менее, прибытие Госжилнадзора для любой управляющей организации принесет еще большие финансовые убытки. Поэтому сложно, но при терпеливом подходе воздействовать на управляющую организацию можно.

Что не так с российскими домами?

Практически во всех многоэтажных домах - очень высокие потери через стены, перекрытия, подъезды, которые не закрываются или плохо закрываются. Это приводит к тому, что на верхних этажах жарко, а на нижних - холодно. У многих в квартирах старые надёжные чугунные батареи и никаких кранов, с помощью которых можно внутри квартиры самостоятельно регулировать подачу тепла. У некоторых даже нарощенные радиаторы отопления и теплый пол. Все это влияет на общую циркуляцию теплоносителя внутри дома.

У нас неэнергоэффективные дома и низкий уровень потенциальной заинтересованности граждан и государства вкладывать деньги в организацию обслуживания жилых домов. Учитывая снижающуюся платежеспособность населения, растущие тарифы на коммунальные услуги и выведение обслуживания жилфонда из функций государства, энергоэффективными они не станут никогда. Другой вопрос – целесообразно ли вообще в России применение европейских стандартов по энергоэффективности, автономной котельной, непосредственному управлению и самофинансированию жителями всех нужд многоэтажного дома?

Автор: Анна Литик