Члены туристической группы, оказавшиеся под лавиной в Хибинах, чувствуют себя нормально

Известно, что из всех членов группы погиб только один человек. Им оказалась девочка из Петербурга.

В результате схода снежной массы в поселке Имандра погибла 13-летняя девочка. Остальные члены группы находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в помощи медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работают спасатели и кинологи. К работе привлечена опергруппа Главного управления МЧС России с организацией психологической помощи.

В спасательной работе участвуют 53 человека, используется 18 единиц спецтехники и снегоходы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что юная петербурженка попала под лавину в Хибинах.

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