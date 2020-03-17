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Члены туристической группы, оказавшиеся под лавиной в Хибинах, чувствуют себя нормально
Сегодня, 21:25
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kraratau27

Члены туристической группы, оказавшиеся под лавиной в Хибинах, чувствуют себя нормально

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Известно, что из всех членов группы погиб только один человек. Им оказалась девочка из Петербурга.

В результате схода снежной массы в поселке Имандра погибла 13-летняя девочка. Остальные члены группы находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в помощи медиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работают спасатели и кинологи. К работе привлечена опергруппа Главного управления МЧС России с организацией психологической помощи. 

В спасательной работе участвуют 53 человека, используется 18 единиц спецтехники и снегоходы. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что юная петербурженка попала под лавину в Хибинах.

Фото: pixabay

Теги: лава, хибины
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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