В Хибинах спасли петербуржцев, заблудившихся в густом тумане

Никто не пострадал.

Спасатели помогли туристам из Петербурга спуститься с горы в Хибинах. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Накануне мужчина, женщина, двое детей (трех и пяти лет) отправились на гору Вудъяврчорр. Однако туристы не успели спуститься с горы до наступления темноты. На обратном пути их вовсе "встретил" густой туман, и они потеряли ориентировку. Петербуржцы не смогли самостоятельно вернуться и вызвали спасателей.

Трое спасателей поднялись по юго-западному склону горы, разыскали пострадавших и вывели их безопасным маршрутом. Ночью петербуржцев доставили в Кировск. Никто не пострадал.

Однако в горах везет далеко не всем. Напомним, в конце сентября группа альпинистов, состоявшая из 23 человек, начала восхождение на Эльбрус. Позже из-за ухудшающихся погодных условий туристы запросили помощь. Во время спуска с горы пятеро человек погибли. Спустя пару дней суд арестовал организатора смертельного восхождения на Эльбрус.

Фото: ВКонтакте / Северо-Западный РПСО; pexels.com