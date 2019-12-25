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Число пострадавших после стрельбы в вузе Перми увеличилось до 43
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Число пострадавших после стрельбы в вузе Перми увеличилось до 43

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В тяжелом состоянии находится только стрелок. Ему ампутировали голень.

Число пострадавших в результате вооруженного нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет увеличилось до 43 человек. Об этом заявила глава регионального Минздрава Анастасия Крутень на заседании областного правительства.

По ее словам, в настоящее время в крайне тяжелом состоянии находится только стрелок – Тимур Бекмансуров. Ему была ампутирована голень. 

На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один – это стрелок <…> Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

Анастасия Крутень, глава Минздрава Пермского края

Увеличение числа пострадавших связано с обращением людей в медицинские учреждения после случившегося в ПГНИУ. В ведомстве подчеркнули, что выявленные травмы не требуют стационарного лечения. 

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек. Стрелка нейтрализовали сотрудники ГИБДД, которые в момент ЧП находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство".

Ранее были опубликованы выдержки из допроса матери пермского стрелка.

Фото: pixabay.com

Теги: анастасия крутень, пермский край, стрельба в перми, тимур бекмансуров
Категории: Новости России, Лента новостей,

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