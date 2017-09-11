Четыре отреставрированных здания в центре Петербурга пострадали от вандалов

В ночь с 10 на 11 сентября три жилых дома и школу раскрасили вандалы. Отметим, что здания были недавно отреставрированы.

Как сообщает "Фонтанка", в ночь с 10 на 11 сентября в Адмиралтейском районе недавно отреставрированные три жилых дома и школу раскрасили вандалы.



Один из жителей района рассказал, что на набережной Адмиралтейского канала злоумышленники испачкали зеленой краской фасады зданий, входные двери жилых домов, а также входную дверь в здание школы. "Жертвами" вандалов стали жилые дома №3, 5, 9 и школа № 238, расположенная в зданиях 11-13.



В администрации Адмиралтейского района сообщили, что здания придется перекрашивать заново, а их отреставрировали совсем недавно: некоторые здания в конце августа, а некоторые в начале сентября.



Также в администрации сообщили, что виновниками могут быть несовершеннолетние.



По данному факту проводится доследственная проверка.