Чешская авиакомпания с 16 марта прекратит вылеты в Петербург

Чешская авиакомпания Czech Airlines отменит все рейсы в Петербург из-за пандемии с 16 марта.
Известно, что сообщение планируют восстановить с 11 апреля.
Многие авиакомпании уже отменили рейсы из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции.
Например, AirFrancе установила запрет на все полёты между Петербургом и Парижем. Также от регулярных рейсов из Пулково в европейские столицы до 30 апреля отказалась и авиакомпания "Россия".
Ранее мы сообщили, что AirFrance отменила все рейсы из Петербурга в Париж.
Фото: Pixabay
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