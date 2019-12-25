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Чешская авиакомпания с 16 марта прекратит вылеты в Петербург
Сегодня, 10:15
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arteliseev

Чешская авиакомпания с 16 марта прекратит вылеты в Петербург

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Сообщение возобновят после 11 апреля.

Чешская авиакомпания Czech Airlines отменит все рейсы в Петербург из-за пандемии с 16 марта. 

Известно, что сообщение планируют восстановить с 11 апреля.

Многие авиакомпании уже отменили рейсы из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции.

Например, AirFrancе установила запрет на все полёты между Петербургом и Парижем. Также от регулярных рейсов из Пулково в европейские столицы до 30 апреля отказалась и авиакомпания "Россия".

Ранее мы сообщили, что AirFrance отменила все рейсы из Петербурга в Париж.

Фото: Pixabay

Теги: запрет, коронавирус, отменарейсов, питер, прага, чехия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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