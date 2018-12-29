Центр Петербурга стоит в пробках

Дорожные заторы связаны с приездом Владимира Путина.

В воскресенье, 6 января в центре Петербурга скопились пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Ранее в соцсетях автомобилисты сетовали на закрытие внутреннего кольца КАД в районе Софийской улицы из-за приезда в город президента Владимира Путина.

Водители писали, что полиция перекрыла Леснозаводскую улицу и эвакуировала с нее автомобили.

Стоят Садовая улица, набережная реки Фонтанки, Невский, Литейный и Лиговские проспекты. Скорость движения от семи до 15 км/ч.