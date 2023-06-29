Центр Петербурга перекроют 16 мая из-за мотопарада в честь открытия мотосезона

В субботу в Петроградском районе и на Крестовском острове введут ограничения остановки и движения. Полное перекрытие проезда запланировано с 12:30 до 14:00.

В центре Санкт-Петербурга 16 мая введут ограничения движения. Это связано с проведением фестиваля "#мотоГТО" и открытием мотосезона 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту. Мероприятие пройдет на Крестовском острове, а колонна байкеров проедет по улицам Петроградской стороны .

Ограничения начнут действовать с 00:00 16 мая. До 23:59 будет запрещена остановка транспортных средств на участках Северной, Южной и Рюхиной улиц, Морского проспекта, проспекта Динамо, набережной Малой Невки, Западной и Боковой аллей, Каменноостровского проспекта, Австрийской площади, Кронверкской набережной, проспекта Добролюбова, Ждановской набережной, Петровского проспекта, Петровской площади и улицы Савиной .

С 12:30 до 14:00 для проезда транспорта полностью закроют указанные участки. Кроме того, в этот перерыв также будет перекрыта Большая Пушкарская улица от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта .

Власти призывают водителей заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда .

