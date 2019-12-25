Цена на электроэнергию в регионах России достигли исторического максимума

Средневзвешенный индекс рынка превысил 1,67 тыс. рублей за один мегаватт-час.

В регионах европейской части России, а также на Урале биржевая цена электроэнергии достигла исторического максимума. Об этом пишет "Коммерсант".

Согласно данным Администратора торговой системы (АТС), из-за жары электроэнергия для промышленности на бирже достигла до максимальных отметок за всю историю наблюдений. Так, 21 июля средневзвешенный индекс рынка на сутки вперед в первой ценовой зоне превысил 1,67 тыс. рублей за один мегаватт-час.

К первой зоне относятся пять объединенных энергосистем (ОЭС). Сюда входят ОЭС Центра, Северо-Запада, Урала, Юга, а также Средней Волги. Цены выросли из-за того, что увеличилось потребление электроэнергии. Кроме того, часть мощностей пришлось вывести в ремонт для подготовки к зиме. Об этом сказали в "Совете производителей энергии".

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