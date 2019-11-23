CК разыскивает нижегородского "вора в законе"

В данный момент проводятся следственные действия по установлению его местонахождения.

Следственный Комитет России объявил в розыски нижегородского "криминального авторитета" Виктора Жаринова. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии".

Сообщается, что 36-летний подозреваемый получил статус "вора в законе" в 2013 году. Его подозревают, что он организовал похищение двух жителей Ульяновска. Потерпевших пытались заставить отдать контроль над коммерческой организацией преступникам.

В данный момент проводятся следственные действия по установлению местонахождения Жаринова.

Видео: Piter TV