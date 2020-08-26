В Индии стадо буйволов смогло справиться с двумя хищниками.

Буйволы прогнали напавших на них львов. Об этом сообщили журналисты из издания India Today. Они рассказали, что стадо смогло отпугнуть двух хищников. Очевидцу удалось записать произошедшее на видео. Свидетелем ситуации стал офицер местной лесной службы Сусанта Нанда.

Единство и победа — это синонимы. Львы, которые охотились на буйволов, сами стали преследуемыми благодаря единству группы Сусанта Нанда, офицер лесной службы Индии

Ролик стал вирусным в социальных сетях. За несколько часов он набрал более 2,6 тысяч просмотров.

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Видео: Twitter / Susanta Nanda IFS