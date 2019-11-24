Британцы показали карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist выпустил ролик, посвященный импичменту Дональда Трампа. Одной причин является "украинское дело" Хантера Байдена, в связи с чем издание показало карту Украины. Пользователи заметили, что на ней отсутствует Крым.
Представители посольства Украины выразили надежду, что "такое достоверное издание" изменит карту должным образом.
Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. Киев и большинство стран Европы не признал присоединение полуострова.
Видео: YouTube /
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