Британцы показали карту Украины без Крыма

В посольстве Украины прокомментировали инцидент.

Британский журнал The Economist выпустил ролик, посвященный импичменту Дональда Трампа. Одной причин является "украинское дело" Хантера Байдена, в связи с чем издание показало карту Украины. Пользователи заметили, что на ней отсутствует Крым.

Представители посольства Украины выразили надежду, что "такое достоверное издание" изменит карту должным образом.

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. Киев и большинство стран Европы не признал присоединение полуострова.

Видео: YouTube /