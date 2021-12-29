Джеймс Хиппи напомнил о рекомендации британским гражданам покинуть территорию Украины из-за напряженной обстановки.

Британские военные инструкторы начнут покидать Украину 12-13 февраля. Об этом местным журналистам с телеканала BBC сообщил заместитель министра по обороне Джеймс Хиппи. Чиновник напомнил прессе о том, что военнослужащие находились в регионе ради обучения местных коллег пользоваться предоставленным Лондоном вооружением.

Все они будут вывезены. На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего…они уезжают в течение выходных. Джеймс Хиппи, замглавы Минобороны Британии

Военный отказал в просьбе посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко по отправке дополнительных сил в страну. Хиппи считает, что увеличение западного военного присутствия в Киеве может использоваться российскими властями как предлог для атаки. В Лондоне уверены в том, что Москва хотела бы иметь возможность обвинить в своей агрессии поведение со стороны Запада. В связи с этой обстановкой Британия хочет дать миру понять, что не планирует играть активную роль по вопросу Украины. В интервью для Sky News чиновник добавил, что страна надеется на лучшее, но при этом готовится к худшему сценарию. В случае военного конфликта Британия уже не сможет эвакуировать из страны своих граждан, поэтому делает это сейчас.

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Фото и видео: Sky News

