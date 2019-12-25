Британские букмекеры спрогнозировали Байдену победу на выборах в США

Общая сумма ставок на нового президента США по миру достигла показателя в млрд долларов.

Британские букмекеры спрогнозировали кандидату от демократической партии Джо Байдену победу на выборах президента в США. Коэффициент поддержки политика у фирмы William Hill составляет 11/20. Это означает, что на каждые поставленные 20 фунтов стерлингов приходится 11 фунтов стерлингов выигрыша. У его соперника - Дональда Трампа, коэффициент составляет его 6/4.

У компании Bet365 коэффициент Байдена составляет 1/2, у Трампа – 17/10, у Betfair – 4/9 и 7/4 соответственно. Аналогичные показатели дают и другие британские букмекеры.

В William Hill уточнили, что общая сумма ставок к моменту президентских выборов в США достигнет отметки в 10 млн фунтов стерлингов (около 13 млн долларов). Это сделает мероприятие крупнейшим с точки зрения ставок в 2020 году. По всему миру ставки на нового президента США сделали на сумму в более чем млрд долларов. Это практическим вдвое больше, чем было перед выборами в 2016 году.

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