Петербургский суд отправил за решетку брачного афериста с ущербом на 30,9 млн рублей

Более 30 млн рублей компенсации взыщут с брачного афериста Дмитрия Фролова.

В Петербурге суд приговорил Дмитрия Фролова, известного как "пухлый Казанова", к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по 24 эпизодам мошенничества, в том числе в особо крупном размере. Об этом сообщает "КП-Петербург".

По данным издания, Фролов на протяжении примерно 10 лет ездил по России и обманывал женщин. Общий ущерб от его действий оценили в 30,9 млн рублей. Помимо лишения свободы, суд обязал мужчину выплатить потерпевшим более 30 млн рублей, включая компенсации морального вреда.

На оглашение приговора пришли пострадавшие. Среди них была Алина Миленная, которая, по данным "КП-Петербург", лишилась трехкомнатной квартиры и автомобиля, а также осталась с кредитом.

После заседания женщина заявила, что за время поисков и следствия пережила множество эмоций, однако больше не испытывает к Фролову сильной ненависти. Она пожелала бывшему возлюбленному поправить здоровье и похудеть.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)