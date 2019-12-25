Борец из Дагестана серьезно повредил шею во время Кубка мира в Петербурге

Спортсмену сделали операцию.

Борец из Дагестана серьезно травмировался на соревнованиях по грэпплингу в Петербурге. Тренер бойца Каир Закиев рассказал о состоянии Пайзутдина Алиева в stories на своей странице в Instagram.

Cоревнования проходили в воскресенье, 9 февраля. Тренер опроверг информацию о разрыве спинного мозга его подопечного. Спортсмену сделали операцию, все прошло успешно, и сейчас он находится в реанимации.

После инцидента в Петербург приехала мать пострадавшего. Также поклонники бойца собирают ему средства на лечение в группе "ВКонтакте" "DAGESTAN [MMA]™ | UFC FIGHTER".

В неофициальном открытом кубке мира по грэпплингу также принимали участие другие спортсмены из Дагестана.

Фото: @minsportrd_ / Instagram