Более 20% ветеранов СВО нашли работу через фонд "Защитники Отечества" в Петербурге

В Санкт-Петербурге уровень трудоустройства ветеранов специальной военной операции достиг 70 процентов. Об этом сообщила заместитель руководителя петербургского филиала фонда "Защитники Отечества" Алена Виноградова. Более 20 процентов ветеранов нашли работу при содействии социальных координаторов организации. Отмечается, что 35 процентов из числа трудоустроенных через фонд составляют участники СВО с тяжелыми ранениями и инвалидностью.

Филиал фонда сотрудничает с крупными работодателями города. Подписано более 30 соглашений. Среди партнеров — "Ростех", "Российские железные дороги", "Газпром диагностика", "Силовые машины", "Россети Ленэнерго" и судостроительная фирма "Алмаз".

По словам Виноградовой, ветераны рассматривают не только дистанционные вакансии и работу в службах поддержки, но и возможности трудоустройства на городских предприятиях. Также они могут обучаться новым специальностям непосредственно на производстве.

