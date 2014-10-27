В Петербурге больше половины троллейбусов и трамваев будут оснащены wi-fi

В Петербурге к 2018 году в половине трамваев и троллейбусов будет бесплатный выход в интернет.

К 2018 году почти во всем петербургском общественном транспорте появится бесплатный выход в интернет. При этом трамваи и троллейбусы, которые поступают в "Горэлектротранс" уже оснащены беспроводным доступом в интернет.

В пресс-службе "Горэлектротранса" рассказали, что тестовый проект по беспроводному выходу в Сеть с помощью wi-fi продлили до конца текущего года. А в 2018 году планируется установить такое же оборудование еще в 400 транспорта. Стоит отметить, что новые транспортные средства, которые закупает предприятие уже оснащены wi-fi. К Чемпионату мира по футболу 2018 планируется закупить 19 трамваев с выходом в интернет.

Напомним, ранее мы писали где и как приобрести билеты на ЧМ по футболу 2018.